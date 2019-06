Cheile Bicazului trec din administrarea judetului Neamt in cea a judetului Harghita - Decizia instantei nu e definitiva

Cheile Bicazului sunt motiv de disputa in instanta intre judetele Neamt si Harghita inca din 2013.La jumatatea lunii iunie, magistratii Tribunalului Prahova au stabilit linia de hotar dintre judetul Neamt si Harghita, astfel ca zona Cheile Bicazului apartine acum orasului Gheorghieni si nu comunei Bicaz Chei."Admite cererea de interventie accesorie formulata de Consiliul Judetean Harghita. Stabileste linia de hotar dintre teritoriul administrativ al orasului Gheorgheni si teritoriul administrativ al comunei Bicaz - Chei, astfel: DN 12 Gheorgheni (DN 1) -Lacul Rosu-limita Jud. Neamt o +ooo 32 +32,ooo Km., conform Hotararii nr. 540/2000 din 22/06/2000 publicat in Monitorul Oficial, Partea I NR. 338 din 20.07.2000", se arata in decizia magistratilor.Sentinta nu este insa definitiva si poate fi atacata.Primarul orasului Gheorgheni spune ca si-a dat seama in 2009 ca limitele dintre cele doua judete au fost modificate."In 2009 s-a facut rectificarea hotarului dintre judetele Harghita si Neamt. Atunci am observat ca au fost modificate cu ani inainte granitele. I-am dat in judecata si am castigat", a declarat Janos Mezei, primarul municipiului Gheorgheni.De cealalta parte, reprezentantii comunei din judetul Neamt spun ca delimitarea s-a facut in 1998, iar procesul verbal incheiat atunci a fost semnat de ambele parti."Litigiul a aparut de la o granituire din 1998, lucrare facuta de orasul Gheorgheni. S-a intocmit un proces verbal atunci, s-a facut o granituire cu o firma specializata din Miercurea Ciuc, am semnat si noi ca vecini, au semnat si ei ca vecini si pana la urma si-au contestat propriul proces verbal. (...) Cu cativa ani in urma si-au atacat in instanta propriul lor proces verbal, incheiat si facut de ei", a explicat Gheorghe Oniga, primarul comunei Bicaz-Chei din Neamt.El sustine ca decizia instantei din Prahova va fi atacata.Intrebat ce avantaje ar avea daca zona trece in limitele judetului Harghita, primarul din Gheorgheni, Janos Mezei, a declarat ca "municipiul poate sa isi adune de acolo taxele si impozitele de la comercianti si de la toti cei care stau acolo. Si mai mult, este zona turistica si acolo sunt bani totusi, ca ...citeste mai departe despre " Cheile Bicazului trec din administrarea judetului Neamt in cea a judetului Harghita - Decizia instantei nu e definitiva " pe Ziare.com