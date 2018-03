Astfel, munca la distanta a fost oficial reglementata, in urma votului final dat de Camera Deputatilor.Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, iar aici, spre deosebire de proiectul initial, pot intra si orele suplimentare.Zilele si intervalul orar in care angajatul lucreaza de acasa trebuie clar specificate in contract, dar angajatorul nu poate obliga un salariat sa lucreze de acasa daca se afla in perioada de proba.Ideea acestei reglementari a venit, spune Olguta Vasilescu, din Japonia, unde masura este foarte populara."Orice persoana care lucreaza de pe calculator poate sa o faca de acasa, e pontata ca orice alta persoana care lucreaza de la serviciu, are contract in REVISAl, are drepturi ca orice alta persoana, doar ca lucreaza de acasa. E un proiect de lege foarte popular in Japonia. Legea din Japonia a stat la baza legii din Romania, care se afla in programul de guvernare", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite Digi 24.Exista avantaje pentru angajator, dar si pentru angajat. Companiile isi vor putea reduce costurile administrative cu chiria, utilitatile, carburanti si parcul auto.De partea cealalta, salariatii ar economisi cel putin banii de transport, dincolo de timpul petrecut in trafic.Legea va intra in vigoare, dupa promulgarea de catre presedinte. ...citeste mai departe despre " Chiar daca lucrezi de acasa, ai aceleasi drepturi ca angajatii care merg la birou " pe Ziare.com