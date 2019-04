China investeste 500 milioane euro in proiectele Smart City din Romania

Gigantul China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii de stat din China, cu o vasta activitate internationala, a semnat un acord de finantare cu Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate, prin care va investiin proiectele tip smart city din Romania.Acordul de finantare prevede investitii in principalele verticale ale industriei - energie, living, mediu si infrastructura, iar scopul principal il reprezinta sustinerea proiectelor ARSCM pentru dezvoltarea comunitatilor creativ-inteligente din Romania. Acordul are o perioada de, urmand ca primele proiecte sa fie anuntate in perioada imediat urmatoare.", spuneCu ocazia semnarii acordului de investitii, in perioada 30 martie - 3 aprilie 2019, Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate a fost gazda delegatiei internationale CNEEC, condusa de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Zhang Yanfei, alaturi de Vicepresedintele companiei, domnul Yuan Bo si reprezentanti ai departamentelor reprezentative.Calendarul intalnirilor oficiale a cuprins vizite la Guvernul Romaniei, la Ministerul Energiei, mai multe municipalitati si la reprezentantii institutiilor care se vor implica in proiecte pentru orase inteligente.In cadrul rundelor de discutii si negocieri purtate cu reprezentantii autoritatilor, membrii delegatiei si-au exprimat deschiderea ca, alaturi de Asociatia Romana Pemtru Smart City si Mobilitate, sa evalueze oportunitatea unor investitii in proiectele prioritare de anvergura din acest sector, ca autostrazi sau tronsoane feroviare de mare viteza. Compania a fost listata ani la rand de catre Engeneering News Record, SUA, in Topul 225 International Contractors.In cadrul intalnirii ce a avut loc la Guvern, doamnain aparatul propriu de lucru al Prim-Ministrului, a declarat:Acest acord reprezinta prima etapa dintr-un amplu plan de investitii, reprezentantii CNEEC exprimandu-si interesul de a crea un parteneriat de lunga durata in Romania.", a declaratCNEEC este una dintre cele mai importante companii de stat din China, recunoscuta pe plan international. Dincolo de succesul pe care il inregistreaza in domeniul de activitate, compania desfasoara importante proiecte de dezvoltare a sectoarelor energetic, mediu, waste management, in zeci de tari.Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM) este principala organizatie a Industriei Smart City din Romania, avand ca obiectiv principal dezvoltarea comunitatilor creativ-inteligente din tara.Organizatia se bucura de recunoastere internationala, fiind membra in diferite organizatii, comisii consultative, grupuri de lucru si este partener in programe nationale si internationale alaturi de cele mai importante corporatii implicate in proiecte de Smart City.