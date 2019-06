"Avem informatia ca exista atacuri cibernetice la cinci spitale din Bucuresti. Victor Babes stim sigur ca este afectat, pe celelalte le identificam. Am transmis si la Directiile de Sanatate din tara sa ne spuna daca sunt spitale afectate", a declarat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a precizat ca in spitalele afectate de atacul cibernetic activitatea este afectata. Mai exact, internarile si externarile se fac cu mare dificultate iar retetele sunt eliberate cu intarziere, din cauza ca toate procedurile se efectueaza acum manual.Si plata salariilor medicilor ar putea fi afectata, dar Sorina Pintea da asigurari ca nu exista riscul ca acestea sa nu fie acordate."Este ingreunata activitatea din spitale, se fac greu internari, externari, retetele se dau cu mare dificultate. Sunt si probleme cu privire la salarizare. Sunt in pericol datele privind acordarea salariilor, nu exista riscul sa nu se dea, pentru ca toate procedurile se fac de mana, dar va dati seama cat e de munca", a subliniat ministrul Sanatatii.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " 5 spitale din Bucuresti sunt atacate informatic. Au fost afectate internarile, dar si salariile medicilor " pe Ziare.com