Cine e "fantoma alba", colonelul care ar fi coordonat interventiile in forta ale jandarmilor la protestul inecat in gaze si lacrimi (Foto&Video)

Imbracat in alb, cu o esarfa pe fata si in jurul gatului, cu cateva foi in mana si o statie de emisie-receptie in buzunarul din spate, ofiterul a iesit in evidenta in noaptea fatidica si a fost poreclit de internauti "fantoma alba".Inregistrarile video in care acesta apare dezvaluie ca jandarmii care au participat la misiune ii recunoasteau autoritatea. Potrivit insemnelor de pe scuturi, acestia erau din cadrul unitatii BSIJ.Ofiterul apare in punctele "fierbinti" ale Pietei Victoriei, spre strada Banu Manta si spre strazile laturalnice, si da ordine precise fiecarei grupe unde sa actioneze, pe cine sa atace si pe cine sa ridice.Inca de atunci, mai multi protestatari au sustinut ca acesta ar fi Catalin-Razvan Paraschiv. Asemanarea cu fotografia de pe site-ul BSIJ este izbitoare.Sursa: brigadaspeciala.roZiare.com a solicitat purtatorului de cuvant al Jandarmeriei sa comunice care este identitatea ofiterului, dar acesta nu a raspuns mesajelor."Mi-ai omorat jandarmi, de-aia!"Unul dintre protestatari l-a intrebat pe ofiter, in momentul in care jandarmii intervin in forta, de ce s-a recurs la violente. Barbatul in alb ridica mana catre subordonati si le face semn sa intervina. El tine esarfa la gura.Raspunsul acestuia la minutul 6.40 din inregistrare: "Ne-ai omorat oameni acolo, mi-ai omorat jandarmi, de-aia. P**** ma-tii de nenorocit."Sursa: Youtube/George P10Intr-o alta inregistrare, ofiterul in alb este in spatele cordonului de jandarmi si da ordine de interventii, in timp ce vorbeste la statie.Sursa: Facebook /Raluca Si RobertOfiterul imbracat in alb apare si intr-un moment comic, pentru o unitate de elita, in care unul dintre jandarmi, care venise in ajutorul unui coleg, aluneca pe jos, iar un al treilea jandarm, venit si el in ajutor, da cu gaz lacrimogen peste acesta. In imagini se vede cum ofiterul se indreapta spre ei pentru a restabili zona, jandarmii striga "Stai pe loc, stai pe loc!"Sursa: captura Digi24Ofiterul mai apare intr-o inregistrare realizata de cotidianul Libertatea, in care unul dintre protestatari este lovit in cap d