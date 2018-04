Cine "facea" jocurile in cazinourile ilegale de la malul Marii Negre

Unul dintre cei mai duri interlopi de pe litoralul romanesc, Bechir Iasar, membru al temutului clan Saceanu, a fost trimis in judecata saptamana trecuta de procurori DNA pentru acuzatia de inselaciune. Doi dintre tovarasii acestuia sunt judecati pentru santaj - Suliman Giuniet si distrugere - Florin Tirdea. Detaliile din acest articol sunt din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Constanta.Cele mai dure acuzatii vizeaza santajarea unor afaceristi. Amenintarile au culminat cu incendierea unor masini sau trimiterea unor coroane mortuare la adresa celui vizat. Un afacerist constantean a pierdut 250.000 de euro la jocuri de noroc, in contextul in care zarurile erau masluite.Tatal sau, Sedat Iasar, este din 2014 liderul gruparii Saceanu, dupa moartea bunicului sau, celebrul interlop constantean Ismail Iasar, zis Sacean. O parte dintre membrii clanului Saceanu, rude sau prieteni cu Bechir Iasar, au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei si au recunoscut acuzatiile. Bechir Iasar este "printul" clanului Saceanu.Povestea incepe in Piata ChilieiInedit, Bechir Iasar si-a lasat deoparte renumele si a recunoscut o parte din acuzatiile procurorilor DNA. Interlopul a povestit cum "ii facea" pe fraieri la jocurile de noroc. Totul a inceput in 2005, la demisolul unui bloc din Piata Chiliei din Constanta, fieful clanului Saceanu.Intr-o prima faza a folosit zaruri cu plumb. Aruncate mestesugit, invartite, se intoarcea pe fetele castigatoare: 3-3, 5-5 sau 6-6. "Cred ca in acea perioada am organizat 7-8 jocuri, castigand aproximativ 30.000-40.000 lei, bani pe care nu i-am impartit cu nicio persoana", a povestit Iasar.Apoi cazinoul ad-hoc s-a mutat intr-un cartier mai acatarii, intr-un apartament mult mai spatios. "La acest joc am folosit aceeasi metoda cu zarul incarcat cu plumb, zar ce nu este detectat de magnet insa putea fi observat daca era introdus intr-un pahar cu apa, cazand mai repede spre fundul paharului decat un zar corect", a aratat interlopul cum putea fi prins de rivali, cu ocaua mica.Sumele castigate insa nu erau de ici de colo, ajungeau uneori la nivelul miilor de euro.Rivalul si-a cumparat "smecherie"La sfarsitul anului 2016, jocurile de barbut s-au mut... citeste mai departe despre " Cine "facea" jocurile in cazinourile ilegale de la malul Marii Negre " pe Ziare.com