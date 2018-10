Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni

Dincolo de procedura prin care a trecut de Parlament, in Legea care transpune Directiva Europeana 2015/849 s-a strecurat un articol care afecteaza grav ONG-urile. Acestea vor fi obligate sa colecteze si sa declare toate datele beneficiarilor (CNP, serie buletin, resedinta/domiciliu, nume, prenume), sa le autentifice la un notar si sa depuna lista la Ministerul Justitiei. Dupa ce cei de la UDMR s-au aratat nemultumiti, parlamentarii Puterii au decis ca doar organizatiile minoritatilor nationale sa fie scutite de la aceasta birocratie care practic pune lacatul pe usa ONG-urilor.Legea isi urmeaza acum parcursul: Opozitia a anuntat ca o contesta la CCR, presedintele Klaus Iohannis o poate retrimite Parlamentului sau sa faca de asemenea sesizari de neconstitutionalitate. Organizatiile neguvernamentale fac insa strategii pentru a evalua efectele si a le manageria cat mai eficient.Parlamentul a facut traducere, nu si adaptareZiare.com a stat de vorba cu George Roman, director de programe al organizatiei Salvati Copiii Romania. Acesta si-a exprimat dorinta ca legea sa nu intre in vigoare in forma aceasta, numind-o "o aberatie". Despre articolul care priveste ONG-urile, Roman spune ca e o traducere din legislatia belgiana, neadaptata la realitatile romanesti."Eu am comunicat cu un expert din Belgia, pentru ca cei de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si cei de la Ministerul Justitiei au tot invocat un articol din legea belgiana. Intr-adevar, probabil cea mai proasta transpunere a directivei si un model prost pentru celelalte tari. Ceea ce regasim in punctul 4 e traducerea din limba franceza in limba romana. Dar raspunsul expertului transmis organizatiei a fost ca ei au normele care impiedica inscrierea pe lista a beneficiarilor sociali.Pe ei ii intereseaza doar beneficiarii in sens financiar, adica cel care detine puterea intr-o organizatie, fie prin faptul ca e membru in consiliul director sau controleaza un anumit numar de voturi, fie ca el detine niste acte, sau capitalul unei fundatii sau asociatii. Numai ca, in cazul nostru, conform Legii Asociatiilor si Fundatiilor, nu se pune problema activelor. Eu n-am active, Salvati Copiii nu se caracterizeaza prin active in proprietatea unor p ...citeste mai departe despre " Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni " pe Ziare.com