Cine plateste, de fapt, asaltul asupra Legilor Justitiei. Ce legatura e intre Schengen, cozile din vami si preturile din supermarket

Conexiunea atat de evidenta intre cozile kilometrice din Vama Nadlac si incapacitatea autoritatilor de la Bucuresti de a avansa in intrarea in spatiul Schengen nu a facut-o, insa, vreun oficial guvernamental.Tabloul a fost surprins, in contextul lui, de europarlamentarul Siegfried Muresan."Guvernul PSD - ALDE este direct responsabil pentru cozile kilometrice de tiruri inregistrate ieri la Vama Nadlac. Aceste cozi nu ar fi existat, daca Romania ar fi fost membra a spatiului Schengen", a scris europarlamentarul, pe contul de Facebook Acesta formuleaza si solutia: o campanie consistenta, prin care Guvernul sa convinga statele membre care se opun aderarii Romaniei la Schengen ca tara noastra este "un stat credibil, stabil si ca poate adera la spatiul de libera circulatie".In realitate, insa, noteaza Siegfried Muresan, politica guvernamentala este exact pe dos.Facebook/Siegfried Muresan"In schimb, atacurile fara precedent asupra Justitiei si a statului de drept ne indeparteaza si mai mult de momentul in care vom deveni membri ai zonei Schengen si in care punctele de control de la frontiere vor disparea si in cazul Romaniei, asa cum se intampla intre statele occidentale europene".Consecinta nu e atat politica, cat mai ales sociala si economica, iar pretul e platit de romani, al caror nivel de trai este influentat de preturile mai mari pe care sunt nevoiti sa le plateasca."Din cauza controlului de la granite, produsele romanesti ajung mai greu si cu costuri mai mari in Europa; totodata, romanii platesc mai mult pentru produsele straine aduse in tara decat ar plati daca am fi in spatiul Schengen", explica Siegfried Muresan.Dancila a cerut ridicarea MCV, la Bruxelles, Timmermans i-a raspuns, la BucurestiRidicarea MCV este asumata, public, de Guvernul Dancila, premierul abordand aceasta tema si la intalnirile pe care le-a avut cu diversi ambsadori la Bucuresti.Aflata la Bruxelles la finalul lunii februarie, Viorica Dancila a precizat ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) ar trebui sa ...citeste mai departe despre " Cine plateste, de fapt, asaltul asupra Legilor Justitiei. Ce legatura e intre Schengen, cozile din vami si preturile din supermarket " pe Ziare.com