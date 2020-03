Cine si cum isi poate recupera banii pe calatoriile platite in avans, compromise acum de epidemia de coronavirus

Nimeni nu le spune ce urmeaza si nici daca mai merita sa isi asume riscul unui drum international. Companiile aeriene le promit deja unora dintre ei ca le vor restitui banii pe biletele nefolosite. Dar in cazul altora, inca nu se stie ce va fi.Dupa deciziile luate de Guvernul Romaniei inca de duminica si dupa ce intreaga Italie a intrat in carantina, era limpede ca o vreme zborurile dintre tara noastra si Peninsula se vor suspenda. Iar prima intrebare care se punea, in acest context, era: ce vor face romanii care au apucat deja sa cumpere bilete pentru zborurile din zilele urmatoare spre sau dinspre Italia?Ce poti recupera daca se anuleaza un zbor pe care l-ai platit dejaCompaniile aeriene, de la Tarom si pana la cele care vand zboruri low-cost, au anuntat ca s-au pregatit pentru a le oferi turistilor rambursarea banilor pe bilete sau alte beneficii, in compensatie.Mai exact, Tarom a anuntat ca "toti pasagerii (care cumparasera bilete pe rute Bucuresti - Roma si/sau retur - n.red.) pot opta pentru rambursarea integrala a biletelor sau pentru emiterea unui voucher la contravaloarea biletelor platite, utilizabil pentru o calatorie ulterioara".Ulterior, dupa ce si autoritatile israliene a anuntat ca tara intra in carantina, Tarom a transmis ca, la cererea pasagerilor afectati, va reprograma zborurile sau va rambursa contravaloarea biletelor de pe ruta Bucuresti -Tel Aviv.Si companiile private s-au adaptat noilor conditii de calatorie, impuse de coronavirus.Spre exemplu, intr-un comunicat transmis redactiei Ziare.com, Wizz Air a anuntat ca isi suspenda zborurile spre Tel Aviv.In plus, operatorul a informat ca le va suspenda si pe cele spre Italia, dar nu doar pana pe 23 martie (data pana la care, din decizia Guvernului Romaniei, zborurile directe intre cele doua tari sunt interzise), ci pana pe 3 aprilie.Pasagerii care urmau sa zboare in aceasta perioada vor fi reprogramati gratuit pentru o data la care se va putea zbura, sustine Wizz Air. Sau vor primi inapoi banii pe bilete. De asemenea, pasagerii vor putea primi credit in cuantum de 120% din valoarea biletelor pentru zborurile anulate, pentru a-si cumpara alte zboruri.Si Blue Air a anuntat ca le poate rambursa banii clientilor ale caror zboruri spre Italia ...citeste mai departe despre " Cine si cum isi poate recupera banii pe calatoriile platite in avans, compromise acum de epidemia de coronavirus " pe Ziare.com