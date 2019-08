Cine si unde iese in strada pe 10 august. Vor fi proteste in mai multe orase din tara, dar si in diaspora

Si acest an 250.000 de romani sunt asteptati in acelasi loc, unde este organizat un nou protest sub emblema "Diaspora vine acasa", dar si "Nu uitam ce ati facut asta vara".Tot mai multe persoane isi anunta prezenta in fata Guvernului si pe fondul evenimentelor din ultimele saptamani legate de cazul Caracal, care a scos la iveala putregaiul din sistemul de politie si justitie.La Bucuresti, va fi prezent si Davide Martello, celebrul pianist german care a cantat in mai multe zone de conflict ale lumii si care a sustinut, anul trecut, un moment si in Piata Victoriei din Bucuresti. Acesta si-a anulat mai multe concerte pentru a putea lua parte la manifestatia care urmeaza sa aiba loc pe 10 august.Insa nu numai in Capitala vor iesi romanii la protest, ci si in alte orase din tara, dar si in diaspora. In plus, pe drumul spre Bucuresti mai multe grupuri civice au anuntat diverse actiuni.De exemplu, in drumul spre Capitala, reprezentantii asociatiei "Impreuna pentru A8" au anuntat ca vor bloca simbolic drumul E85, timp de 15 minute."Din Iasi se va pleca la ora 8:00, din Piata Unirii, iar pe pe traseu ne vom intersecta si cu alte coloane de masini care vor pleca din Suceava, Botosani, Piatra Neamt, Bacau, Onesti, Focsani, Galati", a transmis Catalin Urtoi, reprezentant al asociatiei.De asemenea, in Iasi se va protesta de la ora 19:00, in Piata Unirii. Evenimentul este numit "Iasi: Nu am uitat ce-ati facut asta vara!".De la Constanta se va pleca spre Bucuresti la ora 10:00 din fata Prefecturii. Cei care nu vor merge la Bucuresti se vor intalni la ora 19:00 in acelasi loc pentru a protesta. Evenimentul se numeste " 10 August -cerem pedepsirea vinovatilor".Se anunta protest si la Cluj Napoca. Evenimentul se numeste "Cluj: Toti pentru Romania! Va vedem si nu uitam!" si este organizat in Piata Unirii.Si la Satu Mare se vor strange romanii in strada. Acestia se vor aduna de la ora 18:00 pe Bulevardul Corneliu Coposu.In Piata Mihai Viteazul din Craiova, oamenii se vor strange incepand cu ora 18:00 pentru evenimentul "Craiova Solidara cu Diaspora: 10 August".Tot de la ora 19:00 vor iesi in strada si cei din Brasov. Acestia se vor strange in fata Prefecturii din oras.Cei din Sibiu care nu ajung in Capitala vor iesi in strada incepand cu ora 18:00.Prot ...citeste mai departe despre " Cine si unde iese in strada pe 10 august. Vor fi proteste in mai multe orase din tara, dar si in diaspora " pe Ziare.com