Cine sunt "gulerele albe" care pot scapa de condamnarile definitive in baza deciziei CCR

In cazul dosarelor aflate pe rolul instantelor, Inalta Curte a tras deja la sorti pe noii membri ai completurilor de 5 judecatori.In cazul dosarelor solutionate definitiv de aceste completuri, din 2014-prezent, situatia este mai complicata. Este vorba de dosare in care au fost condamnati politicieni celebri, deoarece la acest complet ajungeau doar cazurile in care erau judecati ministri, parlamentari, inalti demnitari, generali sau magistrati-sefi."Completurile de 5 judecatori au solutionat sub 1% din cauzele din justitie. Dar este vorba doar de dosarele grele. Cele mai cunoscute cazuri sunt cele ale lui Adrian Nastase , Liviu Dragnea, Elena Udrea etc", a explicat un magistrat pentru Ziare.com.Grebla: Exista o cale de atacSecretarul general al Guvernului, Toni Grebla, cel care a reprezentat Executivul la sedinta de miercuri de la CCR, a explicat pentru Mediafax care ar fi pasii."Dupa ce va aparea in Monitorul Oficial decizia Curtii, sunt caile prevazute de lege, revizuire, contestatie in anulare, nu pot sa dau acum o opinie general valabila, prin care cei care au fost judecati in apel de catre un complet de 5 judecatori format cu nerespectarea art.32 din Legea 304 au la indemana aceasta cale de atac pentru a reforma deciziile, pentru ca nerespectarea compunerii completurilor de judecata este sanctionata cu nulitatea absoluta", a declarat Toni Grebla, intrebat ce inseamna concret decizia CCR privind formarea completelor de 5 judecatori de la ICCJ.Revizuirea, exclusaSurse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca in baza deciziei CCR ar putea fi deschise mai multe cai de atac extraordinare prin care sa conteste modul in care s-au judecat procesele in faza de apel."Revizuirea, ca o cale de atac extraordinara, nu este posibila, deoarece in acest caz nu este vorba de o exceptie de neconstitutionalitate solutionata de CCR. CCR a judecat in acest caz un conflict intre puteri", au explicat sursele citate.Merge contestatia in anulareIntr-o postare despre decizia CCR, judecatorul Cristi Danilet a aratat ca "Exista un caz de contestatie in anulare cand instanta nu a fost ...citeste mai departe despre " Cine sunt "gulerele albe" care pot scapa de condamnarile definitive in baza deciziei CCR " pe Ziare.com