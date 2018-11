Astfel, asocierea a castigat contractul de 44,6 milioane de euro.Obiectul principal al contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru realizarea tronsonului de autostrada Targu Mures - Ungheni, in lungime de 4,5 km, si a unui drum de legatura in lungime de 4,7 km."In conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 18 luni. Mentionam ca ofertantul declarat castigator a ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de 9 ani", se arata in comunicatul CNAIR.Procesul de semnare a contractului va putea fi initiat doar dupa expirarea noii perioade de depunere a contestatiilor, adica 10 zile de la transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, potrivit CNAIR.Daca vor fi inregistrate contestatii impotriva noului rezultat al procedurii, CNAIR va trebui sa astepte si solutionarea acestora in vederea initierii procesului de semnare a contractului. ...citeste mai departe despre " Cine va construi tronsonul de autostrada Targu Mures - Ungheni, cu aproape 10 milioane de euro kilometrul " pe Ziare.com