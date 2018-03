Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va fi prevazut de o noua lege, la care se lucreaza in acest moment, a declarat Sorina Pintea, marti, pentru Europa FM.O noua a lege a Sanatatii va fi gata in acest an, a mai anuntat ministrul.Posibilitatea unei plati suplimentare in spitale a mai fost vehiculata in vremea mandatului lui Eugen Nicolaescu, dar atunci oficialul a negat ca, dupa coplata, pacientii romani vor avea de platit si o alta taxa.Declaratia lui Nicolaescu a venit la scurt timp dupa ce in presa a aparut un proiect pilot ce ar fi apartinut ministerului, potrivit caruia, incepand cu luna septembrie 2013, pacientii din Romania vor plati o noua taxa ce ar putea ajunge si pana la 1.500 de lei.Eugen Nicolaescu a dezmintit insa ca o asemenea masura ar urma sa intre in vigoare, proiectul pilot nefiind unul asumat.De la sfarsitul anului 2011, in sistemul medical a fost introdusa coplata, prin care asiguratul contribuie la sistemul de sanatate, separat de suma decontata din fondul unic al asigurarilor de sanatate. ...citeste mai departe despre " Cine vrea servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea plati o noua asigurare medicala " pe Ziare.com