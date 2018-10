"Nu mai putem sa continuam asa. Kilogramul de carne de miel (in viu - n.red.) se vinde acum cu 4 lei, iar kilogramul de carne de oaie ajunge sa se dea si cu mai putin de jumatate din pretul mielului", a declarat unul dintre protestatari pentru Realitatea TV.Oamenii sustin ca o alta mare nemultumire care i-a determinat sa vina in fata MADR este modul in care legea ii obliga sa isi reproduca animalele. Mai exact, pentru a primi sprijin banesc de la stat, ciobanii sunt obligati prin lege sa foloseasca, la reproducere, doar anumiti berbeci, care au certificate de atestare a puritatii rasei.Din pacate, spun ciobanii, multi dintre respectivii berbeci - in ciuda celor scrise in certificate - sunt animale cu genetica slaba, care nu ar trebui folosite la reproducere. Dar daca nu-i folosesc, statul le taie din subventi...Hotarati, oamenii spun ca nu pleaca din fata Ministerului Agriculturii pana cand Petre Daea nu le va rezolva problemele. In cazul in care ministrul nu va arata suficienta deschidere, ciobanii spun ca sunt pregatiti sa intre in greva foamei.Potrivit programului oficial, astazi la ora 10:00 ministrul Daea nu va fi la birou, ci ar urma sa participe, in Parcul Izvor, la un eveniment intitulat "Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti" in cadrul Targului Bucurestilor, organizat de Primaria Capitalei. ...citeste mai departe despre " Ciobanii s-au adunat la usa lui Daea si ameninta cu greva foamei. Iata ce ii nemultumeste " pe Ziare.com