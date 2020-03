Ciolos: De data asta, vietile celor din jur depind de responsabilitatea noastra, nu a politicienilor

Ciolos scrie, pe contul sau de Facebook , ca epidemia provocata de coronavirus "ne pune la incercare umanitatea, rigoarea, responsabilitatea si modul in care intelegem sa ne manifestam iubirea fata de cei apropiati. Modul in care nepasarea sau superficialitatea noastra poate ucide in adevaratul sens al cuvantului".Seful PLUS subliniaza ca, "daca ii iubim pe cei din jur si vrem sa evitam sa le facem rau, avem nevoie de multa rigoare si responsabilitate in ceea ce facem noi, personal"."Sa fim foarte atenti cu igiena noastra, sa ne spalam des pe maini. Pare banal, dar este esential. Sa ne deplasam cat mai putin, pentru a evita raspandirea virusului. Sa-i incurajam si pe cei din jur sa faca asta. Sa acceptam decizii ale autoritatilor in acest sens, chiar daca noua, personal, ni se par prea limitative.Daca aplicam smecheria si inteligenta nesanatoasa prin care sa ocolim regulile, noi sau apropiati ai nostri pot plati cu sanatatea sau chiar cu viata.E o situatie in care lucrurile nu se rezolva doar prin competenta autoritatilor, ci se rezolva mai ales prin modul in care noi punem in aplicare si respectam deciziile autoritatilor", se mai arata in postarea de pe reteaua sociala.Fostul premier mai scrie ca desi aceste lucruri par banale - sa te speli pe maini, sa stai acasa si sa te deplasezi cat mai putin posibil in saptamanile care urmeaza - "daca nu le respectam tocmai pentru ca ni se par banale, riscam sa platim scump noi sau cei din jur".Ciolos a explicat si de ce sunt atat de importante aceste aspecte, in conditiile in care in tara noastra au fost confirmate, momentan, peste 30 de cazuri: numarul cazurilor confirmate este, cel mai probabil, mai mic decat cel real."Numarul de cazuri confirmate prin teste e mult mai mic decat cel real. Noi nu descoperim decat cazurile in care virusul s-a manifestat deja si arata simptome. Numarul de infectari poate fi mult mai mare decat ceea ce stim. Foarte multe persoane pot purta virusul fara sa-l manifeste.Acele persoane poate nu se vor imbolnavi niciodata, pentru ca au un sistem imunitar solid, dar pe perioada in care virusul e activ la ele fara sa-i imbolnaveasca, acele persoane pot sa-l raspandeasca in jur fara sa stie.Cu cat intram mai putin in contact cu altii in aceste saptamani, cu atat ...citeste mai departe despre " Ciolos: De data asta, vietile celor din jur depind de responsabilitatea noastra, nu a politicienilor " pe Ziare.com