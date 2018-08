Ciolos ii cere demisia lui Dancila, dupa incidentele de la proteste: Ar fi ultimul lucru cu adevarat patriotic

"Aveti datoria de onoare de a rezolva situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca si singura solutie este demisia dumneavoastra de urgenta. Se implineste o saptamana de cand statul roman, puterea politica, Guvernul Romaniei pe care il conduceti si Ministerul de Interne aflat in subordinea dumneavoastra au ales sa atace cetateni romani nevinovati, care protestau legitim.Toleranta si dialogul sunt parti integrante ale democratiei. Prin folosirea abuziva, ilegala si disproportionata a violentei impotriva propriilor cetateni, Guvernul PSD-ALDE a cazut un test important, a trecut o limita dincolo de care exista o singura solutie: demisia", a scris fostul premier, Dacian Ciolos, in scrisoarea deschisa, adresata actualului prim-ministru, Viorica Dancila.Fondatorul Miscarii Romania Impreuna mai spune ca "atacul asupra cetatenilor din piata este o decizie politica prin semnatura prefectului Bucurestiului"."Incercati sa nu va refugiati in retorica minciunii si a conspiratiei. Nu o sa va amintesc de datoriile legale pe care le aveti si nici nu voi sublinia ca este inadmisibil ca prim-ministrul Romaniei sa le ofere teorii abracadabrante propriilor cetateni. Sunt convins ca stiti toate acestea, chiar daca partidul din care faceti parte a promovat un astfel de discurs politic in ultimii doi ani.Exista deja dovezi clare ca am avut parte de violente disproportionate impotriva cetatenilor romani care isi exercitau pasnic dreptul de a protesta. Stim ca atacul asupra cetatenilor din piata este o decizie politica prin semnatura prefectului Bucurestiului. Este evident ca fortele de ordine nu au intentionat nicio clipa sa indeparteze provocatorii din piata si, atunci cand au incercat sa evacueze Piata, s-au dedat unor agresiuni inacceptabile. Pentru o minima reparatie este nevoie de demisia dumneavoastra de urgenta", a completat Ciolos.Fostul premier tehnocrat avertizeaza ca evenimentele care au avut loc pe 10 august, in Piata Victoriei, nu vor face bine Romaniei, in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene."Violenta interventiei fortelor de ordine din noaptea de 10 spre 11 august 2018 impotriva protestatarilor aflati in Piata Victoriei din Capitala a adus Rom ...citeste mai departe despre " Ciolos ii cere demisia lui Dancila, dupa incidentele de la proteste: Ar fi ultimul lucru cu adevarat patriotic " pe Ziare.com