Cioroianu a povestit dupa doi ani cum s-a sfatuit cu Ciolos despre dosarul Rosia Montana: In toate guvernele au fost oameni care s-au opus

El a subliniat ca in zona minelor romane "nu cred ca se va mai putea face vreodata exploatare miniera", dar si ca "acest dosar oricand are sanse, dupa evaluarea care a fost facuta".Istoricul a spus ca ultimele patru guverne cu care a lucrat au aratat o "lipsa de vointa", ministerele si nu ministrii fiind cele care s-au opus depunerii dosarului de includere a sitului in lista Patrimoniului Mondial."As inaspri pedepsele", a spus Cioroianu, dupa ce a fost intrebat ce ar schimba pe partea de patrimoniu in tara noastra. "Eu nu cred ca Germania s-a nascut educata. Legea merge mana in mana cu pedeapsa. La noi se taie paduri si se polueaza ape, pentru ca nu exista amenda".El a punctat ca electoratul este de vina pentru realegerea primarilor in ale caror localitati se prabusesc cladiri si nu fac nimic in acest sens. "Daca un primar e realeas dupa ce pe teritoriul lui se intampla astfel de lucruri, inseamna ca nu ne pasa. Eu tot astept intrebarea despre Rosia Montana", a completat ambasadorul.Despre cazul acestui dosar, el a declarat: "Neputinta e una, lipsa de vointa e altceva. Eu observ lipsa de vointa la ultimele patru guverne cu care am avut de-a face".Mereu a existat cineva care s-a opusEl a povestit cum, in noiembrie 2016, a primit de la Bucuresti sugestia ca urmeaza ca dosarul Rosia Montana sa fie depus. "Trebuia sa vina de la Irina Iamandescu, care e de fata, trebuia sa vina o doamna secretar de stat si eu urma sa fac intrevederea cu doamna Rossler, care are o functie la varf in domeniul comisiei patrimoniului (Mechtild Rossler este directoarea diviziei Patrimoniu din cadrul UNESCO World Heritage Centre - n.red.) ".Cioroianu a fost apoi sunat de Dacian Ciolos , prim-ministru la acea vreme, si a fost intrebat: "Domnule ambasador, ce ziceti, daca depunem dosarul, il mai putem retrage?". El a raspuns: "Da, il putem retrage oricand pana in primavara anului 2018, cand va fi raspunsul".Ciolos a continuat: "Exista o serie de opinii divergente la nivelul Guvernului, nu stiu ce sa facem, sa-l depunem, sa nu-l depunem?". Cioroianu a povestit ca l-a sfatuit pe Ciolos sa il depuna, pentru ca, "daca intervine vreo piedica de ordin juridic, il putem retrage".Fostul prim-ministru s-a reasigurat ca dosarul poate fi retras si conversatia s-a inch