Circa 2 milioane de romani au trecut granita de sarbatori: Care au fost punctele cele mai aglomerate si cate infractiuni s-au comis

"In perioada 21 decembrie 2018 - 02 ianuarie 2019, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000 de persoane, din care 1.070.000 pe sensul de iesire din tara si 930.000 pe sensul de intrare in tara, si 466.000 mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ 13 % fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Politia de Frontiera Romana precizeaza ca a dispus masuri de suplimentare a personalului, asa ca "peste 4.000 de politisti de frontiera, in medie, au desfasurat zilnic activitati de supraveghere si control la frontiera de stat"."Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul tarii, pe unde au trecut aproximativ 727.000 persoane, cele aeroportuare - 577.000 persoane, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova - 304.000 persoane.De exemplu, cel mai tranzitat punct de frontiera a fost P.T.F. Aeroport Henri Coanda cu un trafic de aproximativ 374.000 persoane, urmat de P.T.F. Nadlac II cu peste 262.000 persoane si P.T.F. Bors unde politistii de frontiera au verificat peste 172.700 persoane.Totodata, la frontiera cu R. Moldova cel mai tranzitat punct de frontiera a fost Albita, cu un trafic de peste 122.000 treceri persoane", se mai arata in comunicatul citat.Pe de alta parte, politistii au constatat o serie de infractiuni si au aplicat amenzi:* 409 fapte ilegale (195 infractiuni si 214 contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini;* au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de aproximativ 107.000 lei;* au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 1.227.000 lei;* nu s-a permis intrarea in tara unui numar de 185 cetateni straini ca urmare a neindeplinirii conditiilor legale de intrare in tara si de asemenea, nu s-a permis iesirea unui numar de 150 cetateni romani si straini din diferite motive legale.* la controlul de frontiera au fost depistate 2.946 alerte Schengen ori nationale, respectiv au fost predate autoritatilor competente 23 persoane date in urmarire generala.