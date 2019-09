"In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara de Nord, incepand de luni, 2 septembrie, orele 12:00, se schimba prioritatea de circulatie in actualul sens giratoriu de la iesirea din aeroport, prioritate urmand sa aiba autovehiculele care parasesc zona aeroportului", a informat intr-un comunicat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza aeroportul.De asemenea, fluxul principal de acces la aeroport dinspre Bucuresti va fi usor modificat."Recomandam conducatorilor auto care se deplaseaza in zona sa acorde atentie sporita semnelor de circulatie amplasate si semnalelor agentilor de la politia rutiera. Precizam faptul ca masurile anuntate au fost luate pentru siguranta pasagerilor, carora le cerem scuze pentru disconfortul creat", mai arata aeroportul.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti si-a inceput activitatea in 2010 si asigura coordonarea operationala si managementul celor doua aeroporturi ale Capitalei. ...citeste mai departe despre " Circulatia e modificata de azi in zona Aeroportului Otopeni. CFR incepe lucrarile la calea ferata " pe Ziare.com