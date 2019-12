Circulatie fara restrictii si asfalt nou pe "drumul rusinii", Rasnov-Bran, de Sarbatori

Conform directorului DRDP Brasov, Horia Stancu, este pentru prima oara in ultimii trei ani cand se va circula fara restrictii pe acest drum.Cunoscut si ca "drumul rusinii", DN 73, care face legatura intre municipiile Brasov si Pitesti, a fost obiectul mai multor petitii, adresate CNAIR si ministrilor Transporturilor in ultimul deceniu.Dupa mai bine de 7 ani de la incheierea contractului si startul lucrarilor de reabilitare pe tronsonul argesean, in mai 2019, fostul ministru PSD Razvan Cuc ameninta ca va rezilia contractul cu constructorul, nemultumit de stadiul lucrarilor, in special pe tronsonul brasovean."Nimeni nu a mai crezut ca acest sector, Rasnov - Bran, tranzitat de toti turistii care merg in zona Bran-Moieciu, va ajunge cum este astazi", a declarat, joi, directorul DRDP Brasov, in sensul giratoriu, dat recent in folosinta, din intersectia DN 73A Paraul Rece-Predeal-Rasnov si DN 73, unde se va descarca viitoarea autostrada.Potrivit lui Stancu, constructorul, compania Azvi, "s-a mobilizat exemplar din luna august si a demonstrat ca se poate daca se vrea", fiind vizibila schimbarea de management."Pe acest sector, pana in acest moment, au facut aproximativ 11,5 km - de la zero, excavatie, refacerea structurii rutiere si primul strat de asfalt, urmand ca anul viitor sa puna si celelalte straturi - cel de legatura si cel de uzura.S-a finalizat un pod nou, construit de la zero, s-au reabilitat alte trei, zece podete si s-au facut trei sensuri giratorii. S-a facut si giratoriul provizoriu de la intersectia Poiana Brasov-Rasnov si Zarnesti, asteptat de toti locuitorii din judet de peste 7 ani de zile.Am luat aceasta decizie pentru a decongestiona traficul, pentru ca acolo au fost foarte multe accidente rutiere. Mai mult, pe acest sector s-au facut 4.500 metri liniari de rigole, acces la locuinte.In acest moment, nu se mai lucreaza la partea carosabila, urmand ca, pe parcursul iernii sa se continue lucrarile la rigole si santuri, in afara partii carosabile, iar de la anul vor continua lucrarile de asternere a celor doua straturi, pana la limita de judet.Mai urmeaza lucrari pe zona Moieciu-Fundata, unde, in prezent, sunt suspendate pe o portiune ...citeste mai departe despre " Circulatie fara restrictii si asfalt nou pe "drumul rusinii", Rasnov-Bran, de Sarbatori " pe Ziare.com