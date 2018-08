CJ Mehedinti a dat 100.000 de euro pe cursuri de perfectionare la mare pentru angajatii sai, care au venit cu familiile

Practic, 92 de functionari publici si 26 de consilieri judeteni din Mehedinti merg pe litoral, in Mamaia, Neptun, Costinesti si Venus, unii insotiti de familie, pentru a participa la aceste cursuri."Pe masura ce oamenii astia merg la cursuri, se pierd proiecte din ce in ce mai mari si mai importante. Aproape 5 miliarde de lei vechi au costat cursurile astea de anul asta. Mai exact 4,6 miliarde de lei vechi. In rest, daca nu te duci pe la cursuri si te duci doar sa iti iei diploma, da, e un concediu minunat", a declarat un consilier PNL din Mehedinti.Miercuri, jurnalistii de la Info Sud Est l-au contactat pe Aladin Georgescu (PSD), presedintele CJ Mehedinti, care, potrivit acestora, ar fi convocat si o sedinta de consiliu la Mamaia. Acesta, aflat pe terasa unul hotel, a refuzat sa se intalneasca cu jurnalistii, asa ca au discutat la telefon."Consilierii care au participat la sedinta de CJ de ieri erau deja aici, pentru ca participa la cursuri de perfectionare. N-am convocat eu de capul meu sa facem sedinta la Mamaia.Consilierii erau aici si aveam doua proiecte de maxima urgenta care trebuiau adoptate, asa ca am facut sedinta aici. Cursurile de perfectionare sunt organizate de CJ Mehedinti, printr-o hotarare adoptata de consilieri. E un curs care priveste managementul si implementarea proiectelor pe fonduri europene.Banii au fost achitati de CJ Mehedinti, pentru ca avem obligatia legala sa-i perfectionam pe consilieri. Si, in plus, suntem in perioada in care toate institutiile trebuie sa acorde atentie maxima absorbtiei fondurilor europene, asa ca, cu totii, am considerat necesar si util sa organizam un astfel de curs.Da, le facem anual. E o suma mult, mult mai mica decat s-a vehiculat la posturile nationale. Sub 100.000 de lei, pentru 26 de persoane (in jur de 100 de mii de euro pentru toti cei 92 de functionari si 26 de consilieri - n.red.) Vreo 90 si ceva de mii de lei. Si nu e hotel de 5 stele, asa cum s-a vehiculat la posturile nationale", a declarat Aladin Georgescu.Jurnalistii l-au intrebat pe seful CJ Mehedinti de ce unii dintre consilieri au venit insotiti de familie.Iata convorbirea dintre Aladin Georgescu si reporter:"Reporter.: Doar dumneavoastra ati venit cu familiile sau au venit toti cei 26 de consilieri?Aladin Georgescu: Unii sunt singuri, altii sunt insotiti. Nu e ...citeste mai departe despre " CJ Mehedinti a dat 100.000 de euro pe cursuri de perfectionare la mare pentru angajatii sai, care au venit cu familiile " pe Ziare.com