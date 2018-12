Cladirile cu bulina au inceput sa se prabuseasca. Ce s-a intamplat in cazul cladirii din Centrul Vechi, unde oamenii au avut norocul sa scape nevatamati

Cladirea cu bulina rosie de pe strada Franceza nr. 32 a fost construita in 1885. Adica acum 133 de ani. Potrivit inventarului cladirilor cu risc seismic al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB), imobilul a fost expertizat ultima oara in 1993, cand s-a stabilit ca are structura de rezistenta subreda si trebuie consolidata, ca sa nu ajunga sa se prabuseasca peste locatari sau peste comerciantii si clientii de la parter. De atunci, insa, a trecut deja un sfert de secol, iar consolidarea inca n-a avut loc.Marius Coaje - consilierul pe probleme de infrastructura al primarului Gabriela Firea - a declarat pentru Ziare.com ca "planseul de peste subsol, care s-a daramat, era construit cu grinzi metalice si placa de beton nearmata". Cel mai probabil, acest planseu s-a prabusit din cauza ca era vechi si uzat.Oricum ar fi, in seara zilei de 2 decembrie, bucurestenii care locuiesc pe strada Franceza nr. 32 s-au trezit ca planseul pe care treceau, la intrarea si la iesirea din cladire, se surpase. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) i-a ajutat pe oameni sa iasa din cladire. Ulterior, Primaria i-a cazat la Turnurile Gemene din Piata Natiunilor Unite."Imediat dupa producerea evenimentului, proprietarii - adica 7 familii (19 persoane) - au fost relocati in locuintele de necesitate din Piata Natiunile Unite", a mai transmis Marius Coaje.ISU a intervenit pentru a-i ajuta pe oameni sa paraseasca imbolilul care incepuse sa se prabuseascaInainte sa fie dusi in apartamentele de necesitate, aflate in proprietatea Primariei, locatarii de pe strada Franceza nr. 32 au declarat presei ca ei au anuntat din timp autoritatile cu privire la faptul ca intreaga cladire sta sa cada, dar ca nu i-a bagat nimeni in seama.In schimb, consilierul Gabrielei Firea a declarat pentru Ziare.com ca "proprietarii au fost avertizati cu privire la pericolul la care se expun, insa acestia nu si-au dat acordul pentru a putea interveni".Potrivit OUG 20/1994, consolidarea unei cladiri cu bulina se poate face in doua moduri. Primul si cel mai simplu: proprietarul accepta consolidarea, semneaza un contract cu ...citeste mai departe despre " Cladirile cu bulina au inceput sa se prabuseasca. Ce s-a intamplat in cazul cladirii din Centrul Vechi, unde oamenii au avut norocul sa scape nevatamati " pe Ziare.com