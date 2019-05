Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de o exceptie procedurala care a fost ridicata si in faza de camera preliminara a procesului, dar fusese solutionata definitiv. Practic, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti, Liliana Ciuperca, este de parere ca DNA a facut cercetari pe teritoriul altor tari, respectiv Elvetia si Austria, fara a avea autorizarea prealabila a procurorului general.In faza de la Curtea de Apel Bucuresti, pe contestatia din faza de la camera preliminara, DNA a sustinut ca Dinu Pescariu si Claudiu Florica ar fi instigat la aceste infractiuni pe teritoriul Romaniei, deci nu mai era nevoie de acest aviz. Iar CAB le-a dat dreptate.Citeste si: Judecatorii confirma rechizitoriul DNA in dosarul "Microsoft 3": Incepe procesul pentru Dinu Pescariu si Claudiu FloricaHotararea Tribunalului Bucuresti, de incetare a procesului penal, nu este definitiva. Sursele citate ne-au explicat ca procurorii DNA urmeaza sa declare apel impotriva acestei sentinte.Acuzatiile DNAClaudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapta comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.Acuzatiile au legatura cu banii obtinuti din afacerea Microsoft de firma Fujitsu Siemens Computers.DNA mai arata ca suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG."In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11 mai 2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30 noiembrie 2004.In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd) ", mai spune DNA.Traseul ...citeste mai departe despre " Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei " pe Ziare.com