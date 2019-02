Claudiu Nasui (USR): Bugetul Jandarmeriei pentru munitii si armament de tip de razboi creste cu 520%. Va pregatiti de razboi?

"Acest buget e o frauda. De ce? Din cauza ca se bazeaza pe minciuna cresterii economice de 5,5%. Anul trecut am vorbit despre o crestere de 6,1%. Ce s-a intamplat? Aceeasi Comisie de Prognoza care ne promitea crestere de 6,1% a scazut-o pana la 4,5%. Iar acum ne spune INS ca am avut crestere de 4,2%.E irealist de mare prognoza de crestere. E facuta parca politic. In plus, ne mai spuneti o minciuna. Anume ca, de fapt, cursul leu euro va fi mai mic decat este acum. Chiar ministrul Melescanu spunea ca in MAE si-a prevazut o rezerva pentru ca cursul nu va fi chiar acesta din proiect. Nici dumneavoastra nu credeti ce spuneti!Aveti cheltuieli mari peste tot, in buget. Au crescut mult. S-au dublat, s-au triplat... Au crescut la pensii speciale. Banii pentru partide explodeaza", a declarat Claudiu Nasui.In plus, deputatul USR a atras atentia ca bugetul Jandarmeriei "creste uimitor de mult"."Si stiti ce altceva mai creste? Creste Jandarmeria, creste cu 6.300 de oameni, bugetul ei pentru munitii si armament de tip de razboi creste cu 520% si atunci ne intrebam: de ce ati crescut acest buget asa de mult? Ajunge la peste doua miliarde de lei. De ce se intampla lucrurile acestea? Si aici este o intrebare legitima: va pregatiti de razboi? Stiti dumneavoastra ca se va intampla ceva ce noi nu stim?", a adaugat acesta in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, citat de Agerpres.De asemenea el a subliniat ca s-a creat un "sistem inregimentat politic"."Vreti sa le dati mai multi bani baronilor locali. Dar le dati un mar otravit pentru ca le dati si cheltuieli mai mari, pe care nu le vor mai putea duce. De aici si discutiile...Ce vor face primarii cand nu vor mai avea bani pentru persoanele cu dizabilitati? Se vor duce la presedintele de CJ sa ceara bani pentru reechilibrare. Vor primi? Depinde de multe, inclusiv de culoarea politica.Ati creat un sistem mai inregimentat politic decat a existat vreodata in Romania", a mai afirmat Claudiu Nasui.Citeste si Scandal in Parlament, la dezbaterea bugetului. Opozitia a criticat proiectul, iar Teodorovici a raspuns cu atacuri la persoana ...citeste mai departe despre " Claudiu Nasui (USR): Bugetul Jandarmeriei pentru munitii si armament de tip de razboi creste cu 520%. Va pregatiti de razboi? " pe Ziare.com