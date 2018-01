Primaria a alocat deja 3 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate.Potrivit Digi24, autoritatile vor construirea liniei de metrou pe directia est - vest, pentru a lega comunele Floresti si Apahida, astfel incat locuitorii de aici care lucreaza in oras sa aiba un acces mai usor.Purtatorul de cuvant al primariei Cluj-Napoca a confirmat ca 3,8 milioane de lei au fost alocate pentru studiile si evaluarile necesare proiectului.Clujenii sunt incantati de idee, avand in vedere ca orasul este din ce in ce mai aglomerat.O linie de metrou ar scurta perioada de deplasare din zonele limitrofe spre centrul orasului cu jumatate de ora, insa aceasta ar putea fi gata abia peste 10 ani.Citeste mai departe despre " Clujul ar putea deveni al doilea oras din Romania care are metrou " pe Ziare.com