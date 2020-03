Clujul se inscrie in competitia pentru Capitala europeana a inovarii - 2020. Pe ce loc e Romania in UE

In aceasta competitie se pot inscrie orase europene care au peste 100.000 de locuitori. Candidaturile pot fi depuse pana in data de 23 iunie. Castigatorul competitiei va primi titlul de "Capitala europeana a inovarii - 2020", dar si un premiu in valoare de un milion de euro.Orasele selectionate in finala vor primi, de asemenea, cate un premiu in valoare de 100.000 de euro.Decizia administratiei din Cluj-Napoca a fost luata dupa ce comisarul european pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel, a dat startul acestei competitii cu ocazia participarii la conferinta "StartUpCity Cluj-Napoca"."Sunt incantata sa anunt inceperea cautarii pentru succesorul orasului Nantes, pentru cel mai inovativ oras european al anului 2020, aici, la Cluj-Napoca. Sunt convinsa ca povestea voastra de succes are puterea sa inspire alte orase. Intr-un timp foarte scurt, ati construit ecosisteme dinamice, cu rezultate tangibile pentru cetatenii vostri si ati putea impartasi o lectie valoroasa.Dorinta mea este sa vad exemple de acest gen pe toata harta Europei, nu doar in unele parti ale sale. Va rog sa fiti curajosi si sa ne aratati ca sunteti foarte inovativi, ca puteti face diferenta si imbunatati viata oamenilor", le-a spus comisarul Mariya Gabriel reprezentantilor oraselor europene prezenti la Cluj-Napoca.Primarul Emil Boc considera ca transformarile produse in ultimii ani in Cluj-Napoca pot face din acesta o capitala europeana a inovarii."Dupa anuntul facut de doamna comisar, in legatura cu selectia pentru Capitala europeana a inovarii, am luat decizia sa aplicam in acest an. Nu stiu daca vom reusi sau nu, dar suntem pe drumul cel bun, pentru ca exista ingrediente care ne fac sa speram ca orasul nostru poate deveni, candva, Capitala europeana a inovarii.Avem ecosistemul de inovare, transformam orasul dintr-unul industrial intr-un oras cu economie bazata pe cunoastere si cu economie digitala si avem, de asemenea, multe politici inovative in ce priveste transportul public, protectia mediului si guvernarea participativa prin consultare publica", a declarat Emil Boc.Romania ocupa ultimul loc, dupa Bulgaria, in topul celor mai inovative tari din UE. Pe primul loc in top se mentine Suedia, conform ...citeste mai departe despre " Clujul se inscrie in competitia pentru Capitala europeana a inovarii - 2020. Pe ce loc e Romania in UE " pe Ziare.com