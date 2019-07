Conform unui comunicat de presa, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru a se usca stratul de asfalt proaspat asternut si pentru a rezista traficului greu, este nevoie de inca 5 ore pana la reluarea circulatiei in zona lucrarilor.Lucrarile efectuate sunt in perioada de garantie si sunt suportate de constructor."Precizam ca ziua de marti a fost aleasa pentru executia lucrarilor dupa analiza statisticilor de trafic in acest punct de frontiera, statistici care arata ca martea este cel mai redus trafic in acest punct de frontiera.Spre exemplu, in ziua de marti, traficul rutier in vama Giurgiu - Ruse este mai scazut cu aproximativ 30% fata de ziua de luni", se mentioneaza in comunicat. ...citeste mai departe despre " Vama Giurgiu-Ruse va fi blocata, astazi, de lucrari pe carosabil " pe Ziare.com