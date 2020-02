La sediul CNAIR, a avut loc miercuri o intalnire intre conducerea companiei, reprezentanti ai Politiei Rutiere, ai DRDP Bucuresti si ai antreprenorilor ce executa lucrarile de reparatii pe A2."Partile implicate au hotarat ca lucrarile sa demareze in data de 15 februarie si sa fie sistate in data de 01 iulie. De asemenea, precizam ca lucrarile vor fi oprite in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020.Tot in cadrul acestei intalniri s-a stabilit ca in urma unor analize, CNAIR impreuna cu Politia Rutiera sa stabileasca restrictiile si variantele de circulatie ce se vor impune pentru desfasurarea lucrarilor in conditii de siguranta. Precizam ca acestea vor fi anuntate opiniei publice in timp util", anunta CNAIR intr-un comunicat remis Ziare.com.Lucrarile care incep in februarie vor afecta calea 1 a autostrazii A2 intre km 12 - km 21 si km 27 - km 36. E vorba de frezarea dalelor de beton, consolidarea fisurilor active si repararea rosturilor degradate.CNAIR aminteste ca lucrarile de pe sectorul Bucuresti - Fundulea al A2, Bucuresti - Constanta, sunt impartite in doua loturi astfel:Lotul 1 km (12+000 - km 24+000), Calea 1 si 2, are o lungime de 12 km, si va fi executat de S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. la o valoare a lucrarilor de 41.7 mil lei, fara TVA.Lotul 2 km (24+000 - km 36+000) Calea 1 si 2, tot in lungime de 12 km, va fi executat de S.C. SAGA BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, la o valoare a lucrarilor de 44.9 mil lei, fara TVA.B.B. ...citeste mai departe despre " CNAIR incepe lucrari pe Autostrada Soarelui. Urmeaza 6 luni de restrictii " pe Ziare.com