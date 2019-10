"Incepand de luni, 04.11.2019, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 7C (Transfagarasan) de la km 104+000 (Piscu Negru) pana la km 130+800 (Cabana Balea Cascada).Decizia inchiderii acestui sector de drum a fost luata in conformitate cu Regulamentul de functionare a drumului national DN 7C (Transfagarasan) numarul AND 524/2015, dar si din cauza instabilitatii atmosferice la altitudine ce poate produce fenomene meteorologice extreme in orice moment", arata CNAIR intr-un comunicat remis Ziare.com.Sursa citata precizeaza ca sectorul de drum inchis circulatiei va fi semnalizat corespunzator.CNAIR roaga soferii sa respecte semnalizarea rutiera existenta pe Transfagarasan, pe urmatoarele sectoare:km 0 + 000, localitatea Bascov, judetul Arges si km 104 + 000, Piscu Negru;km 130 + 800, Cabana Balea Cascada si intersectia cu DN 1 km 151 + 955, judetul SibiuAmintim ca incepand de marti seara s-a inchis si Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, tot din cauza prognozei nefavorabile a vremii. ...citeste mai departe despre " CNAIR inchide Transfagarasanul " pe Ziare.com