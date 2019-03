Accidentul a avut loc pe 6 ianuarie 2018, iar soferul a dat in judecata CNAIR, solicitand daune morale si materiale."Dosarul a fost pe rolul Judecatoriei Hunedoara si instanta a dispus ca parata CNAIR sa plateasca contravaloarea reparatiei la autovehicul in suma de 5.269,77 lei si 1.000 de lei daune morale. Impotriva solutiei Judecatoriei Hunedoara, CNAIR a formulat apel. Acesta a fost solutionat de Tribunalul Hunedoara. Instanta a respins, ca nefondat, apelul civil formulat de CNAIR", a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glaman.Potrivit sentintei, reclamantul a sustinut ca in urma accidentului se putea intampla "o nenorocire", deoarece CNAIR nu si-ar fi indeplinit obligatiile pe care le are in ceea ce priveste siguranta rutiera, astfel ca animalul a ajuns pe autostrada din cauza ca in plasa de protectie ar fi fost o spartura.In sentinta se arata ca CNAIR nu a contestat faptul ca acel caine se afla pe autostrada, ci doar locul pe unde ar fi intrat animalul."Or, prezenta unui caine pe autostrada denota ca parata nu a luat toate masurile (...) ca traficul rutier sa se desfasoare in conditii de siguranta, stiut fiind ca viteza maxima admisa pe autostrada este de 130 km/ora. (...) Astfel instanta retine ca parata nu a luat masurile necesare pentru a se evita intrarea unor animale pe autostrada, acceptand in mod tacit ca aceasta stare de fapt poate duce la producerea unor accidente", se mentioneaza in sentinta.Impotriva hotararii Tribunalului Hunedoara poate fi formulat recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. ...citeste mai departe despre " CNAIR, obligata sa achite despagubiri unui sofer care a avut un accident pe autostrada Deva-Timisoara " pe Ziare.com