CNAS anunta noutatile pentru pacienti in 2018: Acces mai usor la medicamente si servicii

Fata de Contractul-cadru pe 2017 (a carui aplicabilitate a fost prelungita si pentru trimestrul I al anului 2018), proiectul mentionat prevede ca, incepand cu 1 iulie 2018, asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate.Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.Similar, si investigatiile paraclinice recomandate de medicii aflati in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale.In pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi masurarea continua a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat in grad de handicap.In ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, medicii care au obtinut competenta sau atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative, certificati de Ministerul Sanatatii, vor putea acorda pana la patru consultatii/trimestru/asigurat pentru acest tip de ingrijiri.Totodata, se vor putea acorda servicii de ingrijire paliativa la domiciliu asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog si kinetoterapeut.Pentru accesul asiguratilor la servicii medicale in cadrul cabinetului medical din asistenta medicala primara si la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitatile clinice s-a precizat ca programul de activitate de 35 de ore pe saptamana se asigura in minim 5 zile pe saptamana.Pacientii cu diagnostic oncologic confirmat, aflati in Programul national de oncologie, se vor putea prezenta fara bilet de internare pentru spitalizarea continua.