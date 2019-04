Codul Penal votat de deputati il scapa pe Dragnea de condamnarea din dosarul angajarilor fictive

Chiar daca nu a fost schimbata infractiunea de abuz in serviciu, a fost abrogat un articol din legea 78/2000 si au fost modificate prevederile privind termenele de prescriptie.De altfel, liderul PSD, Liviu Dragnea, a votat astazi pentru modificarea codurilor penale. El a intrat in sala special pentru vot, dupa ce a absentat de la dezbateri. Procesul in care politicianul contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu are urmatorul termen pe 20 mai.Citeste si: Modificarea Codurilor Penale a trecut si de deputati, in procedura de urgenta: "Astazi, hotia a castigat in Parlament!"AcuzatiileConcret, Liviu Dragnea este judecat pentru "instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 25 din vechiul Cod penal raportat la art.13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 din vechiul Cod penal".Aceasta infractiune de instigare la abuz in serviciu este pedepsita in prezent astfel:- Potrivit vechiului Cod penal, unde legea speciala 78/2000 are prioritate: cu inchisoare pana la 15 ani ceea ce inseamna ca termenul de prescriptie generala este de 10 ani, iar cel de prescriptie speciala de 15 ani.- Potrivit noului Cod penal (intrat in vigoare la 1 februarie 2014): cu inchisoare pana la 7 ani, majorat cu o treime, adica 9 ani si 4 luni ceea ce inseamna ca termenul de prescriptie generala este de8 ani,iar cel de prescriptie speciala de 16 ani.Articolul doborator, abrogatPotrivit modificarilor votate in Camera Deputatilor, articolul 13, indice 2, din Legea nr. 78/2000, care marea pedeapsa cu o treime, este abrogat.Acesta prevede in prezent ca: "In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime".Scad termenele de prescriptieIn plus, sunt scazute termenele de prescriptie a infractiunilor. Varianta votata in Camera Deputatilor scade aceste termene cu doi ani.Art. 154: Termenele de prescriptie a raspunderii penaleb) 8 ani (in prezent este 10 ani- n.red.), cand legea ...citeste mai departe despre " Codul Penal votat de deputati il scapa pe Dragnea de condamnarea din dosarul angajarilor fictive " pe Ziare.com