Astfel, Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania au semnat un protocol in urma caruia vor fi verificati toti medicii din tara, anunta TVR 1.Practic, vor fi verificate documentele si statutul medicilor care profeseaza in spitalele din tara.Conform protocolului, dupa fiecate sesiune de examen cele doua institutii se vor informa intre ele si vor actualiza bazele de date cu toti medicii.Masura a fost luata dupa ce in ultima vreme au iesit la iveala cateva cazuri de medici care profesau fara acest drept.Cel mai recent caz a fost cel al Ralucai Daniela Birsan, femeia care facea voluntariat ca medic la Spitalul din Ilfov, fara sa aiba studii. Doua femei au depus plangere pana acum impotriva acesteia.Citeste si despre cazuri similare:Barbatul acuzat ca se dadea dentist desi era zidar respinge acuzatiile: Sunt la o specializare de medicinaInca un medic fals a fost descoperit: Ar fi fost zidar si ar fi invatat meserie de la sotieMinisterul Sanatatii anunta ca a descoperit inca un medic fals in Romania ...citeste mai departe despre " Colegiul Medicilor din Romania: Toti medicii din tara vor fi verificati " pe Ziare.com