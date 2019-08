Colonelul Sebastian Cucos, cel care a coordonat interventia in forta din 10 august, se intoarce sef la Jandarmeria Bucuresti

Sursele au explicat pentru Ziare.com ca Sebastian Cucos ocupa pana astazi functia de imputernicit prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane. Era numarul 2 la conducerea Jandarmeriei Romane.Practic, el s-a intors in functia pe care a ocupata-o anterior, cea de director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.Nu este clar daca lui Cucos i-a expirat imputernicirea in functie sau daca a fost revocat de la conducerea Jandarmeriei Romane. Contactat de reporterul Ziare.com, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane nu a raspuns.Mutarea lui Cucos la sefia Jandarmeriei Bucuresti vine in contextul in care ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca seful Jandarmeriei, Catalin Ionut Sindile, a fost schimbat din functie cu generalul de brigada Constantin Florea.Epoch Times a scris astazi ca la nivel de Jandarmerie s-a comunicat marti ca: "Incepand cu data de 06.08.2019 pe documentele emise la nivelul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti se va mentiona director general Sebastian Cucos."Cucos ii ia locul maiorului Laurentiu Cazan, care, potrivit surselor Epoch Times, va deveni adjunctul sau.Reamintim ca atat Cucos cat si Cazan, precum si recent inlocuitul Ionut Sindile, au fost pusi sub acuzare in dosarul 10 august legat de reprimarea violenta a protestului diasporei.Citeste si: Fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos, denuntat la Parchet: A mintit in mod inacceptabil (Video)Acuzatiile procurorilorIn dosarul violentelor de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul General a anuntat, pe 21 septembrie 2018, ca seful Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, adjunctul acestuia, Sebastian Cucos, si Mihai Chirica, secretar de stat in Ministerul de Interne, sunt urmariti penal pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.In acelasi dosar, maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, este urmarit penal pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals.Citeste si: Rand pe rand, sefii Jandarmeriei ...citeste mai departe despre " Colonelul Sebastian Cucos, cel care a coordonat interventia in forta din 10 august, se intoarce sef la Jandarmeria Bucuresti " pe Ziare.com