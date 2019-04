Ea va participa la un eveniment despre problemele consumatorilor, potrivit unui program facut public de institutie.Programul evenimentului poate fi consultat aici.Vizita are loc in contextul in care Comisia Europeana a discutat azi situatia statului de drept din Romania, in urma ultimelor evolutii de la Bucuresti privind, in principal, modificarile pe care Guvernul PSD/ALDE le aduce Legilor din Justitie.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat impotriva Romaniei.Amintim ca cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, au depus, in februarie, o plangere penala care ii viza pe Frans Timmermans, comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii viza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018.La sfarsitul lunii martie sectia speciala de investigare a magistratilor a clasat dosarul.SS il ameninta pe Timmermans si pregateste noi anchete impotriva oficialilor europeni? ...citeste mai departe despre " Comisarul european pe Justitie vine joi, la Bucuresti " pe Ziare.com