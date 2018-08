Comisarul european pentru Justitie cere Guvernului Romaniei sa regandeasca reforma sistemului judiciar

Jourova a apreciat intr-un interviu pentru Die Welt ca legile respective ameninta independenta judecatorilor si limiteaza autoritatea procurorilor. In plus, noile acte normative submineaza increderea cetatenilor in sistemul judiciar.Pentru Guvernul de la Bucuresti ar fi "util" sa refaca planurile respective, a adaugat ea.Comisarul UE a adaugat ca deocamdata nu este cazul sa se activeze Articolul 7 pentru nerespectarea statului de drept, asa cum s-a intamplat cu Polonia."Este clar ca, incepand cu ianuarie, Romania nu va fi responsabila doar de propria tara dar si de intreaga Europa, detinand presedintia Consiliului UE. Trebuie sa aiba credibilitate, mai ales in domenii precum justitia", a afirmat Jourova, citata de News.ro."Romania a progresat intre 2014 si 2017. Eram optimista ca s-ar putea ridica Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania. Acum, totusi, avem parte de o recidiva, acest lucru m-a surprins", a declarat ea.DPA mentioneaza ca reforma juridica promovata prin noua legislatie a declansat proteste publice incepand cu ianuarie 2017. Potrivit agentiei germane citate de Agerpres, organizatorii acestor proteste sustin ca legile sunt facute in interesul politicienilor corupti; un exemplu ar fi dezincriminarea unor abuzuri in serviciu.Potrivit DPA, citata de Mediafax, coalitia guvernamentala a adoptat o serie de legi care limiteaza puterea DNA si a demis-o pe procurorul sef al acestei institutii, Laura Codruta Kovesi. Kovesi si DNA joaca un rol cheie recunoscut international in privinta combaterii coruptiei din Romania.Precizam ca Vera Jourova este comisar pentru Justitie din noiembrie 2014. Ea este avocat, vine din Cehia si vorbeste limba romana.Cunostintele de limba romana au fost dobandite in urma unei perioade de cinci ani in care a sustinut prelegeri in Romania si a lucrat in calitate de consilier al mai multor ministri ai Fondurilor Europene. ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru Justitie cere Guvernului Romaniei sa regandeasca reforma sistemului judiciar " pe Ziare.com