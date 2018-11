Comisarul UE pentru Justitie: Speram ca masurile convenite acum vor dura mai mult decat guvernele Romaniei

Intr-un interviu acordat Digi24, comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, aflat in aceste zile la Bucuresti, a transmis: "Speram ca masurile pe care le convenim acum cu autoritatile romane vor dura mai mult decat guvernele Romaniei".Despre preluarea Romaniei a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, comisarul european pentru Justitie spune ca va fi una istorica."'Presedintia' inseamna ca Guvernul Romaniei se va afla in prim-planul uneia dintre cele mai importante perioade ale acestui mandat al Comisiei Europene (care se incheie in 2019) . In multe privinte, va fi o presedintie istorica. Pentru multe dintre initiative, presedintia romana va reprezenta ultima sansa de a obtine rezultate concrete pentru cetateni si exista multe dosare importante ce au drept scop consolidarea protectiei consumatorilor sau securitatii cetatenilor atat in mediul online, cat si offline.Brexit-ul se va intampla in timpul presedintiei Romaniei, la fel ca summit-ul important de la Sibiu care va modela viitorul Europei. In cele din urma, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc in contextul acestui mandat, iar ele vor decide viitoarea agenda europeana", a spus Jourova.Aceasta a precizat ca stie ca pregatirile pentru presedintia Romaniei au inceput cu multe luni in urma si ca se asteapta ca totul sa fie operational din prima zi."Pot asigura cetatenii romani ca Guvernul nu este singur. Vizita mea aici consta in principal in a intelege cum decurg pregatirile si ce poate face Comisia pentru a ajuta. Sper ca Guvernul va depune toate eforturile pentru ca aceasta presedintie sa fie una de succes", a adaugat Vera Jourova.Intrebat despre cum a fost afectata imaginea Romaniei de discursul antiUE al unor politicieni romani, comisarul european pentru Justitie a spus ca "E in regula sa fii critic, asta chiar este necesar pentru a pastra viu proiectul nostru comun. As spune insa ca acest discurs antiUE nu este constructiv, ci mai degraba incearca sa foloseasca institutiile Uniunii Europene drept tapi ispasitori.In primul rand, a da vina pe altcineva nu a rezolvat niciodata problemele. In al doilea rand, Uniunea Europeana este si Romania.Guvernul sta la aceeasi masa cu celelalte guverne din statele membre, iar Comisia actioneaza drept gardian independent al tratatelor. O instanta romaneasca e o instanta europeana, pentru ca sentintele romanesti trebuie respectate ...citeste mai departe despre " Comisarul UE pentru Justitie: Speram ca masurile convenite acum vor dura mai mult decat guvernele Romaniei " pe Ziare.com