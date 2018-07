Comisia de la Venetia aminteste CCR ca, intr-o societate democratica, deciziile Curtii sunt supuse criticii - corespondenta oficiala

In raspuns, forul european le aminteste judecatorilor ca hotararile constitutionale pot fi criticate intr-o democratie, chiar daca sunt obligatorii, dar si ca CCR are o mare responsabilitate in a adopta decizii conforme Constitutiei.Astfel, Gianni Buquicchio, presedintele Comisiei de la Venetia, a raspuns judecatorilor constitutionali ai Romaniei, spunandu-le ca libertatea de exprimare este "o valoare fundamentala intr-un stat democratic, dar detinatorii functiilor publice trebuie sa se abtina in criticile lor".Comisia precizeaza, in acelasi raspuns, ca deciziile Curtilor constitutionale sunt obligatorii si trebuie sa fie respectate, iar "criticile nerespectuoase si apelurile publice la neexecutarea deciziilor Curtii sunt inadmisibile"."Aceasta pozitie importanta a Curtilor Constitutionale vine, de asemenea, cu o inalta responsabilitate a Curtilor de a adopta decizii care sa fie in conformitate cu Constitutia si cu principiile sale.La cea de-a 115-a sesiune plenara (n.n. 22-23 iunie 2018), Comisia de la Venetia a discutat despre reforma judiciara din Romania. In considerarea urgentei acestei chestiuni, Comisia a acordat un mandat raportorilor si Biroului Comisiei pentru a pregati o opinie preliminara in luna iulie.Opinia preliminara se va referi cu siguranta la deciziile adoptate de Curtea Dumneavoastra", se arata in raspunsul trimis CCR, care confirma ceea ce Ziare.com a scris cu cateva zile in urma.Amintim ca judecatorii CCR au sesizat Comisia de la Venetia de doua ori, reclamand presiunile la care sunt supusi atat dupa decizia in cazul revocarii Kovesi, cat si in cazul intalnirii dintre judecatorul Petre Lazaroiu si fostul consilier prezidential Simina Tanasescu.Astfel, in 5 iunie, plenul CCR a decis sesizarea secretarului general al Consiliului Europei, a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) si a presedintelui Conferintei Curtilor Constitutionale Europene "in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii Constitutionale, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea acestei institutii fundamentale a statului - garantul suprematiei Constitutiei - fiind pusa sub semnul indoielii obligativitatea deciziilor sale".Aceasta sesizare a ...citeste mai departe despre " Comisia de la Venetia aminteste CCR ca, intr-o societate democratica, deciziile Curtii sunt supuse criticii - corespondenta oficiala " pe Ziare.com