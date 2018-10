Comisia de la Venetia desfiinteaza modificarile aduse abuzului in serviciu, facute in Codul Penal cu dedicatie pentru Dragnea

"Asa cum au subliniat mai multi interlocutori in timpul misiunii Comisiei de la Venetia in Romania, aceste modificari vor face mult mai greu daca nu imposibil de investigat si de condamnat persoane pe baza acestei acuzatii. Aceasta intra in contradictie atat cu obligatiile internationale ale Romaniei in materie de anticoruptie, cat si cu eforturile tarii in aceasta directie, dar si cu standardele statului de drept", arata sursa citata.Comisia sustine ca modificarile propuse la articolul 297 paragraful 1 ar trebui revazute, in lumina comentariilor facute in cadrul raportului, dar si din perspectiva obligatiilor Romaniei in materia instrumentelor internationale anticoruptie.Citeste si: Comisia de la Venetia: Argumente dure impotriva noilor Coduri Penale si recomandari pentru modificarea Legilor JustitieiPropunerea lui ToaderInfractiunea de abuz in serviciu a fost modificata radical, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Este schimbata aproape total prin introducerea unui paragraf surpriza: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva". In esenta, pragul valoric pentru incriminarea infractiunii este echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Problemele sunt insa in noua definitie a infractiuniii.Dedicatie pentru Dragnea?Mass-media, Opozitia si societatea civila au aratat ca este un articol cu dedicatie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, si pentru baronii din PSD. Politicianul a fost condamnat, in faza de fond a procesului, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman".In cazul in care noile propuneri sunt promulgate, Dragnea scapa de proces, in faza de apel a dosarului, deoarece in penal se aplica legea mai favorabila.Citeste si: Tudorel Toader propune o modificare radicala pentru abuzul in serviciu, care ii scapa pe Dragnea si baronii localiTudorel Toader a intrat chiar intr-o disputa cu Ambasada Germaniei din Romania, in cazul acestor modificari, dupa ce a sustinut ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod di ...citeste mai departe despre " Comisia de la Venetia desfiinteaza modificarile aduse abuzului in serviciu, facute in Codul Penal cu dedicatie pentru Dragnea " pe Ziare.com