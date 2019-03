Comisia de la Venetia va emite o opinie oficiala privind OUG 7 si infiintarea sectiei Adinei Florea. Sesizarea vine de la PNL

Este vorba despre OUG 7/2019, dar si OUG 90/2018 si OUG 92/2018.Liberalii considera ca infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) - care a provocat un val de proteste ale magistratilor in Romania - a fost pregatita prin intermediul mai multor acte normative. In consecinta, Comisia de la Venetia ar trebui sa analizeze toate ordonantele care au contribuit la infiintarea acestei structuri atat de contestate.Solicitarea a fost sustinuta azi in cadrul Comisiei de Monitorizare a APCE de catre deputatul PNL Ionut Stroe, care a prezentat situatia cu care se confrunta sistemul de justitie din Romania si modalitatea in care actuala guvernare intelege sa opereze modificari asupra legislatiei, in mod intempestiv, fara consultari publice, fara respectarea observatiilor Consiliului Superior al Magistraturii si in sfidarea recomandarilor Comisiei Europene, mai precizeaza Orban intr-un comunicat."Felicit pe aceasta cale delegatia parlamentara a PNL in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, care in sustinerea acestui demers a obtinut sprijinul partenerilor europeni. Noua sesizare a Comisiei de la Venetia traseaza o linie rosie in atacul PSD-ALDE la independenta Justitiei, intrucat orice pas inainte facut de aceasta guvernare va duce la reactii extrem de dure ale partenerilor europeni.Este cazul ca PSD-ALDE sa se opreasca din a face orice alt gest de legiferare impotriva recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale Comisiei Europene. In caz contrar, liderii PSD-ALDE comit un act de tradare a intereselor nationale si se vor face responsabili de sanctiunile pe care le va suporta Romania", afirma Ludovic Orban.El someaza Guvernul sa opreasca orice alt demers legislativ in domeniul Justitiei sau in domeniul penal pana cand expertii Comisiei de la Venetia vor finaliza analiza asupra modificarilor produse in cadrul legislativ din Romania.Iata ce contine scrisoarea PNL prin care cerea sesizarea Comisiei de la Venetia pe OUG din Justitie ...citeste mai departe despre " Comisia de la Venetia va emite o opinie oficiala privind OUG 7 si infiintarea sectiei Adinei Florea. Sesizarea vine de la PNL " pe Ziare.com