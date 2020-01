Comisia Europeana aloca 10 milioane de euro pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus

Comisia a lansat o procedura de urgenta pentru accesarea fonduri din programul sau de cercetare si inovare, banii urmand sa finanteze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecintele unei raspandiri potential mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat comisarul european pentru cercetare Mariya Gabriel.De asemenea, Comisia Europeana are in vedere ca cercetarile in cadrul acestor proiecte sa inceapa cat mai curand posibil, iar termenul limita pentru depunerea de proiecte este 12 februarie, in locul perioadei obisnuite de trei luni.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ''o urgenta de sanatate publica la nivel international''.Germania crede ca un vaccin va fi obtinut in cateva luniLa randul sau, ministrul german al cercetarii, Anja Karliczek, a declarat vineri ca se asteapta ca un vaccin impotriva noului coronavirus (2019-nCoV) sa fie dezvoltat in cateva luni, relateaza Reuters."Daca vrem sa controlam aceasta boala, atunci este bine sa avem un vaccin intr-un timp relativ scurt, si credem ca acest lucru se va intampla in cateva luni", a declarat Anja Karliczek in cadrul unei conferinte de presa.Oficialul german a facut aceste declaratii dupa ce compania biofarmaceutica CureVac AG si Coalitia pentru Inovatii in vederea Prevenirii Epidemiilor (CEPI) au anuntat ca lucreaza impreuna pentru a dezvolta un vaccin impotriva noului coronavirus, aparut prima data in luna decembrie in China.Numarul de pacienti contaminati se apropie de 10.000 in China continentala (excluzand Hong Kong si Macao) si depaseste numarul celor afectati in perioada epidemiei de SARS (sindromul respirator sever acut) din 2002-2003. Epidemia de coronavirus a provocat pana acum moartea a 213 persoane in China.Citeste mai multe despre:OMS a declarat stare de urgenta mondiala din cauza noului coronavirus: Ce inseamna astaDoi romani sunt suspecti de coronavirus. Unul este in Italia si altul in SpaniaMasura fara precedent: Rusia isi inchide intreaga frontiera cu China din cauza noului coronavirus ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana aloca 10 milioane de euro pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus " pe Ziare.com