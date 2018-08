"Protestatarii au criticat reversibilitatea progresului din justitie si cel inregistrat de lupta anticoruptie.In contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), Comisia urmareste evenimentele cu ingrijorare si acorda o mare importanta independentei Justitiei si luptei impotriva coruptiei", arata un purtator de cuvant al CE."Protestele pasnice s-au incheiat cu violenta. Violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica", afirma Comisia Europeana.Iata mesajul integral, in limba engleza:* The Commission is closely following the developments in Romania.* The protesters have criticised the reversal of progress in the fields of judicial reform and the fight against corruption.* In the context of the Cooperation and Verification (CVM) process, the Commission is following developments with concern and attaches great importance to the independence of the judiciary and the fight against corruption.* Peaceful protests ended in violence. Violence can never be a solution in politics.Comisia Europeana a condamnat, luni, agresiunile atribuite fortelor de ordine din Romania impotriva jurnalistilor, evidentiind ca este "important" ca angajatii companiilor media sa isi poata desfasura activitatea.A facut referire, in mesajul dat presei austriece, la agresarea echipei postului public austriac ORF in cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza in Bucuresti.In acest caz, si cancelarul Austriei a cerut o ancheta. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana denunta violenta de la protestul din 10 august: Nu poate fi o solutie " pe Ziare.com