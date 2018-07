Comisia Europeana, despre modificarile aduse Codului Penal: Nu vom ezita sa luam masuri

Reprezentantul institutiei europene spune ca ingrijorarea este tot mai mare fata de actiunile din Romania in domeniul reformelor justitiei si ca CE nu va ezista sa ia masuri pentru a se asigura ca legile romanesti sunt compatibile cu principile si valorile europene."Comisia Europeana urmareste indeaproape si cu tot mai multa ingrijorare desfasurarea evenimentelor din Romania. Noi, ca si alti parteneri internationali si state membre, am punctat in mod repetat ca lupta anticoruptie si asigurarea unei justitii independente sunt lucruri de o maxima importanta. Acesta este si principiul ce sta la baza rapoartelor MCV. Este crucial pentru Romania acum sa intensifice eforturile si sa evite orice pas inapoi.In acest context, urmarim indeaproape reforma codurilor penale din Romania. Am luat act de faptul ca modificarile la Codul Penal tocmai au trecut de Parlamentul Romaniei. Vom examina textul final de lege si vom vedea daca este compatibil cu legislatia europeana si in acord cu standardele internationale de cooperare judiciara. Ca si gardieni ai tratatelor, nu vom ezista sa luam masuri acolo unde este necesar pentru a asigura aceste compatibilitati", a spus un purtator de cuvant al Comisiei Europene intr-o declaratie remisa Ziare.com.Cciteste mai departe despre " Comisia Europeana, despre modificarile la Codul Penal: Nu vom ezita sa luam masuri " pe Ziare.com