Comisia Europeana despre protocoale: Magistratii trebuie sa stabileasca daca acuzatiile sunt intemeiate

Aceasta este una dintre concluziile Comisiei Europene dupa ce a analizat situatia protocoalelor semnate de serviciile secrete cu diverse institutii din magistratura. Jumatate de pagina din raportul MCV privind Romania, pe care Comisia Europeana l-a publicat astazi, analizeaza aceste protocoale.MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor justitiei si a revocarii procurorilor sefiOficialii europeni au aratat ca una dintre temele intens dezbatute public a fost despre protocoalele semnate de institutiile din magistratura, dar in special de procurori, cu Serviciul Roman de Informatii. In discutiile publice s-ar fi vehiculat ca aceste protocale ar fi pus bazele unui sistem abuziv, in particular in dosarele de coruptie."Aceste protocoale clasificate au fost citate ca motiv pentru schimbari legislative bruste si critici grele la adresa magistraturii", se arata in raportul european.Potrivit sursei citate, chestiunile serviciilor secrete nu sunt probleme pentru UE si sunt in afara recomandarilor Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)."Este rolul instantelor de judecata sa stabileasca daca acuzatiile specifice privind abuzurile sunt justificate si o investigatie deschisa si impartiala ar fi necesara pentru a stabili daca au existat esecuri sistemice, cum ar fi strangerea ilegala de dovezi sau influente ilegale asupra magistratilor", se arata in raport.Potrivit sursei citate, este clar ca este important sa se asigure un cadru in care serviciile de informatii sunt sub supraveghere adecvata, unde infractiunile pot fi investigate si sanctionate efectiv respectand pe deplin drepturile fundamentale si acolo unde publicul poate avea incredere in acest lucru, ca independenta juridica este sigura.Expertiza din partea altor state membre ar putea fi folositoare in construirea unui sistem mai puternic pentru masurile de supraveghere folosite de procurori si pentru colaborarea dintre serviciile de informatii si parchete in cazul unor infractiuni grave, cum ar fi cele de terorism sau criminalitate informatica.