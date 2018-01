Comisia Europeana discuta azi modificarile facute de PSD si ALDE la Legile Justitiei

"Numirea ca prim ministru a unui deputat european cvasi-necunoscut la nivel european nu va rezolva deloc criza de incredere care exista la Bruxelles la adresa tarii noastre. Asa cum se vede, chiar din contra.Suntem de departe in cel mai prost moment al relatiei noastre cu Uniunea Europeana cel putin de la aderarea de acum 10 ani, daca nu din anii '90 incoace", a scris pe Facebook Alin Cristian Mituta, director executiv la "Platforma Romania 100".Alin Cristian Mituta mai spune ca "daca PSD-ALDE continua cu legile justitiei, Uniunea Europeana nu va avea nicio retinere in a folosi articolul 7 TUE care poate duce la suspendarea dreptului de vot in Consiliu - un Consiliu pe care, ironic, ar trebui chiar sa il prezidam ca stat membru peste mai putin de 12 luni".Informatia este confirmata si pe agenda oficiala a CE, unde figureaza o discutie despre ultimele evolutii din Romania, dupa ce prim-vicepresedintele Timmermans va sustine o prezentare ("Derniers developpements sur la situation en Roumanie. Communication orale de M. TIMMERMANS")Problemele generate de modificarile aduse Legilor Justitiei au atras atentia si Parlamentului European care a decis ca in plenul de pe 7 februarie sa analizeze consecintele asupra sistemului judiciar din Romania.Europarlamentarul Siegfried Muresan scria saptamana trecuta pe contul sau de Facebook ca "este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de a controla si slabi justitia nu trec neobservate, iar faptul ca Parlamentul European a decis sa dezbata chiar in a doua sesiune plenara din acest an situatia Justitiei din Romania arata ingrijorarea serioasa existenta la nivelul Uniunii Europene fata de incercarile de slabire a sistemului de justitie din Romania".Eurodeputatul a mai spus ca Uniunea Europeana va fi intotdeauna de partea cetatenilor cinstiti in lupta cu politicienii care incearca sa slabeasca Justitia si sa actioneze impotriva intereselor oamenilor."Legalizarea hotiei in Romania este un risc pentru securitatea cetatenilor europeni in conditiile in care tara noastra participa la libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, serviciilor si capitalului din spatiul european. De aceea, Uniunea Europeana nu permite nicio bresa in sistemul de justitie din nicio tara membra ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana discuta azi modificarile facute de PSD si ALDE la Legile Justitiei " pe Ziare.com