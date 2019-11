Intrebarea a fost adresata de europarlamentarul Nicu Stefanuta."Comisia Europeana a raspuns la intrebarea prioritara adresata de Nicu Stefanuta, europarlamentar al Aliantei USR PLUS, cu privire la masurile pe care executivul european le-ar putea lua in problema ursului brun, avand in vedere proiectul de lege adoptat recent de Senatul Romaniei prin care s-ar permite vanarea fara restrictii in urmatorii 5 ani.Raspunsul Comisiei confirma ca proiectul Senatului Romaniei nu respecta directivele europene si transmite ca va contacta autoritatile pentru a le reaminti de obligatiile juridice ale acestora", a anuntat alianta intr-un comunicat de presa.Astfel, formatiunea precizeaza ca adoptarea acestui proiect de lege ar putea duce la o transpunere incorecta a directivei."Amendamentul votat in Senatul Romaniei nu este fundamentat si nici nu se refera la cauza problemei, anume, frecventa crescuta a atacurilor ursilor, ci propune masuri de combatere a efectelor prin ridicarea regimului de protectie a ursului brun.Reducerea semnificativa a habitatului ursului brun, prin defrisari si activitatea umana din ce in ce mai intensiva in aceste zone, lipsa zonelor de liniste a modificat comportamentul ursilor in principal prin pierderea fricii fata de om.Nu putem trata un simptom fara a trata cauzele. Vanatoarea e promovata ca principala metoda de prevenire a conflictelor om-urs, in conditiile in care aceasta este o masura reactiva, nu preventiva", mai precizeaza documentul.Amintim ca Senatul a schimbat, la sfarsitul lunii septembrie, Legea Vanatorii, inclusiv cu un amendament adoptat pe ultima suta de metri care, practic, scoate ursii din lista animalelor protejate.Iata aici detalii - Senatorii au scos ursii de sub protectie si au dat liber la vanatoare. Crimele de la Caracal, printre "argumentele" invocateA.D. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana ne avertizeaza ca legea care scoate ursii de sub protectie nu respecta directivele europene " pe Ziare.com