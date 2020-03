Ursula von der Layena transmis ca, in acest moment, trebuie gasite solutii pentru asigurarea continuitatii in transportul de marfuri esentiale pentru cetatenii UE. Dar ca deplasarile neesentiale in cele 27 de state membre ar trebui limitate, pe cat posibil."Uniunea Europeana si alte parti ale lumii se confrunta cu o criza a sanatatii publice cauzata de raspandirea coronavirusului. Sistemul nostru de sanatate se afla sub presiune. Prin urmare, statele membre au luat masuri ferme de incetinire a raspandirii virusului. Insa aceste masuri sunt eficiente doar atunci cand sunt coordonate.Acesta este motivul pentru care prezentam astazi orientarile privind masurile la frontiera. Avem doua directii de actiune:Trebuie sa protejam populatia de raspandirea virusului si, in acelasi timp, trebuie sa ne asiguram ca mentinem fluxul de marfuri. Prin urmare, propunem asa numitele 'benzi verzi', cai rapide, pentru a acorda prioritate transportului de marfuri, cum ar fi bunurile medicale, marfurile perisabile, in special serviciile alimentare si de urgenta.Dar trebuie sa depunem mai multe eforturi pentru a reduce presiunea enorma asupra sistemului nostru de sanatate. Cu cat reducem calatoriile, cu atat mai mult putem impiedica acest virus sa se raspandeasca.Asa cum tocmai am informat partenerii G7 ai UE, propun sefilor de stat si de guvern sa introduca o restrictie temporara privind deplasarile neesentiale in UE. Restrictia ar trebui sa fie in vigoare pentru o perioada initiala de 30 de zile, care poate fi prelungita daca este necesar", a precizat Ursula von der Leyen, potrivit unui somunicat.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana propune limitarea deplasarilor neesentiale in UE " pe Ziare.com