Comisia Europeana publica, marti, un nou raport MCV privind Romania - ce li se cere autoritatilor de la Bucuresti si care e strategia PSD/ALDE

Pana acum, strategia PSD/ALDE a fost sa strige in gura mare ca MCV-ul e ceva rau pentru Romania, dar Comisia Europeana nu s-a lasat impresionata.Surse coroborate consultate de Ziare.com au vorbit despre un raport in tonuri dure, care va marca si decuplarea Romaniei de Bulgaria, in cazul acesteia din urma fiind posibila ridicarea acestui mecanism in viitorul apropiat.Comisia Europeana a recomandat Romaniei de-a lungul anilor, prin intermediul mai multor rapoarte MCV, consultarea Comisiei de la Venetia si adoptarea unei proceduri legale transparente si lipsite de interventii politice pentru numirea procurorilor de rang inalt.La sfarsitul lunii octombrie, CE a cerut direct Guvernului PSD/ALDE sa ia in calcul recomandarile Comisiei de la Venetia si a anuntat ca noul raport MCV va fi facut public in 13 noiembrie."Am luat nota de cele doua opinii ale Comisiei de la Venetia in privinta Codurilor Penale si a legilor din Justitie. Cerem autoritatilor romane sa tina cont de acestea", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Ziare.com.De altfel, la inceputul lunii octombrie, chiar in plenul Parlamentului European, Frans Timmermans a tinut un discurs critic privind actiunile PSD/ALDE in ceea ce priveste Justitia. Oficialul CE a vorbit atunci in contextul rezolutiei privind tara noastra, care va fi votata la Strasbourg, tot marti, dupa ora 13:00 (ora Romaniei)."E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor Penale aduce ingrijorari din partea multor actori din interiorul si exteriorul Romaniei.Multi romani sunt ingrijorati ca aceste modificari pot submina Justitia. Aceste ingrijorari Comisia le impartaseste", a declarat Timmermans in plenul PE la dezbaterea privind statul de drept din Romania si la care au participat premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Ridicarea MCV-ului, una dintre liniile de propaganda ale Guvernului PSD/ALDETocmai pentru ca institutiile europene - GRECO, Comisia de la Venetia, Comisia Europeana - au denuntat constant abuzurile Puterii de la Bucuresti in ceea ce priveste modifica ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana publica, marti, un nou raport MCV privind Romania - ce li se cere autoritatilor de la Bucuresti si care e strategia PSD/ALDE " pe Ziare.com