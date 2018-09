Comisia Europeana: Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Fiecare tara sa aleaga o data pentru totdeauna

In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude Juncker a declarat:"Cu totii afirmam in discursurile noastre ca dorim sa actionam la nivel macro in chestiunile de importanta majora si la nivel micro in chestiunile de importanta minora. Dar nu exista aplauze atunci cand legislatia UE prevede faptul ca europenii trebuie sa schimbe ora de doua ori pe an. Astazi, Comisia propune schimbarea acestei situatii.Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Statele membre ar trebui sa decida singure ca cetatenii lor sa traiasca in conditii de ora de vara sau de iarna. Este o chestiune de subsidiaritate. Ma astept ca Parlamentul si Consiliul sa impartaseasca acest punct de vedere si sa gaseasca solutii care functioneaza pentru piata noastra interna. Suntem in intarziere".Propunerea legislativa urmareste sa asigure faptul ca orice modificari sunt efectuate in mod coordonat intre tarile vecine, astfel incat sa se garanteze functionarea adecvata a pietei interne si sa se evite fragmentarea, care ar putea aparea daca unele state membre pastreaza dispozitiile referitoare la schimbarea sezoniera a orei, in timp ce altele renunta la ele.Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: "Propunem renuntarea la schimbarea sezoniera a orei incepand cu anul viitor. Acest calendar foarte ambitios va permite cetatenilor sa beneficieze de aceasta masura fara intarziere. In prezent invitam statele membre si intreprinderile sa faca pregatirile necesare pentru a asigura o abordare coordonata in intreaga UE".Propunerea Comisiei: "Inlatura obligativitatea schimbarii sezoniere a orei in intreaga Uniune Europeana; stabileste un calendar clar si scurt pentru intrarea in vigoare a masurii; incurajeaza consultarea la nivel national si european, pentru a se asigura o abordare coordonata intre statele membre.Propunerea de astazi reprezinta inca un exemplu al atitudinii Comisiei prezidate de domnul Juncker, aceea de a actiona la nivel macro in domeniile de mare importanta, lasand la latitudinea statelor membre posibilitatea de a decide in cazurile in care ele sunt cele mai in masura sa o faca.In pasul urmator, propunerea Comisiei Europene va fi examinata de Parlamentul European si de Consiliu pentru a-si da acordul l ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Fiecare tara sa aleaga o data pentru totdeauna " pe Ziare.com