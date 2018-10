Comisia Europeana solicita Romaniei sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia. MCV, pe 13 noiembrie

"Am luat nota de cele doua opinii ale Comisiei de la Venetia in privinta Codurilor Penale si a Legilor din Justitie. Cerem autoritatilor romane sa tina cont de acestea.", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Ziare.com."Asa cum prim-vicepresedintele Timmermans a spus clar in dezbaterea din Parlamentul European: In timp ce vom continua dialogul cu autoritatile romane, in spiritul cooperarii si in contextul MCV, Comisia va formula cele mai potrivite concluzii asupra felului in care amendamentele aduse Legilor Justitiei, Codurilor Penale si legilor privind confictul de interes si coruptia vor tine cont de aceste ingrijorari.Comisia va elabora o analiza detaliata in urmatorul MCV, in 13 noiembrie", adauga oficialul european.Amintim ca in Parlamentul European este asteptata si o Rezolutie privind statul de drept din Romania si respectarea normelor acestuia, in plenara de la Strasbourg, de la mijlocul lunii noiembrie.La inceputul lunii octombrie, chiar in plenul PE, Frans Timmermans a tinut un discurs critic privind actiunile PSD/ALDE in ceea ce priveste justitia. Oficialul CE a vorbit chiar in contextul Rezolutiei privind tara noastra:"E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor Penale aduce ingrijorari din partea multor actori din interiorul si exteriorul Romaniei. Multi romani sunt ingrijorati ca aceste modificari pot submina Justitia. Aceste ingrijorari Comisia le impartaseste", a declarat Timmermans in plenul PE la dezbaterea care are ca unica tema statul de drept din Romania si la care au participat premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Referitor la Legile Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a subliniat ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde la avizele si semnalele de alarma primite in acest sens."In ceea ce priveste Legile Justitiei, cele trei legi definesc organizarea judiciara, a CSM si statutul magistratilor. Aceste legi au fost contestate de mai multe ori la CCR. Consiliul European, prin GRECO, a adoptat un raport, dar si raportul preliminar al Comisiei de la Venetia a fost extrem de critic la a ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana solicita Romaniei sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia. MCV, pe 13 noiembrie " pe Ziare.com